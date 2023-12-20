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РФС единогласно отказался от вступления в Азиатскую конфедерацию футбола

ТАСС: Исполком РФС проголосовал против вступления в конфедерацию футбола Азии

20 декабря, 11:28
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин </p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Исполком Российского футбольного союза на заседании в среду, 20 декабря, проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента РФС Ахмеда Айдамирова. По его словам, решение было поддержано единогласно.

"Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия — это Европа, мы победим", — сказал Айдамиров.

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Напомним, что дискуссия вокруг возможного перехода РФС в Азиатскую лигу появилась после того, как в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Позже обсуждение идеи было приостановлено на фоне создания рабочей группы по поводу возвращения отечественных клубов к участию в официальных турнирах. Идея возможного перехода в АФК критиковалась экспертами. Так, против выступали бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев и даже президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, который в прошлом являлся членом исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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