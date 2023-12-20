РФС единогласно отказался от вступления в Азиатскую конфедерацию футбола

Исполком Российского футбольного союза на заседании в среду, 20 декабря, проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента РФС Ахмеда Айдамирова. По его словам, решение было поддержано единогласно.

Напомним, что дискуссия вокруг возможного перехода РФС в Азиатскую лигу появилась после того, как в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Позже обсуждение идеи было приостановлено на фоне создания рабочей группы по поводу возвращения отечественных клубов к участию в официальных турнирах. Идея возможного перехода в АФК критиковалась экспертами. Так, против выступали бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев и даже президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, который в прошлом являлся членом исполкома Российского футбольного союза (РФС).