Сборная России может провести первый матч против европейской команды за два года
Tanjug: Сборная России по футболу может сыграть с Сербией в марте в Петербурге
Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Сербии в марте следующего года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает новостное агентство Tanjug.
Этот матч может стать для подопечных Валерия Карпина первым за два года против европейской команды. В своей последней на данный момент игре сборная России разгромила команду Кубы со счётом 8:0. Матч прошёл в Волгограде 20 ноября. Предыдущим соперником россиян из Европы была команда Хорватии. 14 ноября 2021 года подопечные Карпина проиграли на выезде в Сплите со счётом 0:1 в рамках квалификации на чемпионат мира.
Ранее Лайф писал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона 2024/2025. Сама жеребьёвка состоится 8 февраля в Париже, в ней примут участие 54 сборные, в том числе команды Израиля, Украины и Белоруссии. Тем временем в РФС думают над переходом в Азиатскую конфедерацию футбола. Решение будет принято в конце года.
РФС / Михаил Шапаев