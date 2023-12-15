Сборная России может провести первый матч против европейской команды за два года

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Сербии в марте следующего года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает новостное агентство Tanjug.

Этот матч может стать для подопечных Валерия Карпина первым за два года против европейской команды. В своей последней на данный момент игре сборная России разгромила команду Кубы со счётом 8:0. Матч прошёл в Волгограде 20 ноября. Предыдущим соперником россиян из Европы была команда Хорватии. 14 ноября 2021 года подопечные Карпина проиграли на выезде в Сплите со счётом 0:1 в рамках квалификации на чемпионат мира.