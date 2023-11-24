Матч сборной России по футболу с Кубой внесут в Книгу рекордов РФ

Товарищеский футбольный матч между сборными России и Кубы попадёт в Книгу рекордов РФ как игра, в которой голами отличилось максимальное количество футболистов. Об этом изданию "Спорт-Экспресс" сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Матч состоялся 20 ноября в Волгограде. Российским футболистам удалось разгромить кубинскую сборную со счётом 8:0. В матче отличились: Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30-я), Антон Миранчук (34-я). Ещё пять голов влетели в кубинские ворота во втором тайме — забивали Александр Сильянов (55-я), Александр Соболев (66-я), Данил Пруцев (68-я), Никита Кривцов (74-я), Андрей Мостовой (78-я).

Кстати, кубинским футболистам пришлось покупать бутсы в Волгограде перед матчем со сборной России, так как их обувь оказалась непригодной для газона местного стадиона.