Матч сборной России по футболу с Кубой внесут в Книгу рекордов РФ
Товарищеский матч сборных России и Кубы. Обложка © ТАСС / Елена Афонина
Товарищеский футбольный матч между сборными России и Кубы попадёт в Книгу рекордов РФ как игра, в которой голами отличилось максимальное количество футболистов. Об этом изданию "Спорт-Экспресс" сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.
Матч состоялся 20 ноября в Волгограде. Российским футболистам удалось разгромить кубинскую сборную со счётом 8:0. В матче отличились: Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30-я), Антон Миранчук (34-я). Ещё пять голов влетели в кубинские ворота во втором тайме — забивали Александр Сильянов (55-я), Александр Соболев (66-я), Данил Пруцев (68-я), Никита Кривцов (74-я), Андрей Мостовой (78-я).
Кстати, кубинским футболистам пришлось покупать бутсы в Волгограде перед матчем со сборной России, так как их обувь оказалась непригодной для газона местного стадиона.
До этого Россия сыграла вничью с командой Кении. Игра прошла в Анталье в октябре. Голы в ворота соперника забили нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Сейчас Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА.