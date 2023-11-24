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24 ноября, 13:47

Матч сборной России по футболу с Кубой внесут в Книгу рекордов РФ

<p>Товарищеский матч сборных России и Кубы. Обложка © ТАСС / Елена Афонина</p>

Товарищеский матч сборных России и Кубы. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Товарищеский футбольный матч между сборными России и Кубы попадёт в Книгу рекордов РФ как игра, в которой голами отличилось максимальное количество футболистов. Об этом изданию "Спорт-Экспресс" сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Матч состоялся 20 ноября в Волгограде. Российским футболистам удалось разгромить кубинскую сборную со счётом 8:0. В матче отличились: Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30-я), Антон Миранчук (34-я). Ещё пять голов влетели в кубинские ворота во втором тайме — забивали Александр Сильянов (55-я), Александр Соболев (66-я), Данил Пруцев (68-я), Никита Кривцов (74-я), Андрей Мостовой (78-я).

Кстати, кубинским футболистам пришлось покупать бутсы в Волгограде перед матчем со сборной России, так как их обувь оказалась непригодной для газона местного стадиона.

Назван возможный соперник сборной России по футболу в 2024 году

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До этого Россия сыграла вничью с командой Кении. Игра прошла в Анталье в октябре. Голы в ворота соперника забили нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Сейчас Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА.

Ян Поланин
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