Назван возможный соперник сборной России по футболу в 2024 году
Глава РФС Дюков: Матч сборных РФ и Китая может состояться в 2024 году
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возможность проведения товарищеского матча сборных России и Китая в следующем году. Его могут организовать в промежутке между играми ФИФА, если у китайской стороны появится такая возможность.
"Возможно, в следующем году проведём товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена", — приводит ТАСС слова президента РФС.
А накануне сборная России по футболу разгромила команду Кубы со счетом 8:0 в Волгограде. Голы в ворота кубинцев забили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
ТАСС / Михаил Синицын