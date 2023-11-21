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21 ноября, 07:50

Назван возможный соперник сборной России по футболу в 2024 году

Глава РФС Дюков: Матч сборных РФ и Китая может состояться в 2024 году

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возможность проведения товарищеского матча сборных России и Китая в следующем году. Его могут организовать в промежутке между играми ФИФА, если у китайской стороны появится такая возможность.

"Возможно, в следующем году проведём товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена", — приводит ТАСС слова президента РФС.

Кубинцы прилетели на матч со сборной России без нужных бутс

Кубинцы прилетели на матч со сборной России без нужных бутс

А накануне сборная России по футболу разгромила команду Кубы со счетом 8:0 в Волгограде. Голы в ворота кубинцев забили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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ТАСС / Михаил Синицын

Ян Поланин
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