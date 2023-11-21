Назван возможный соперник сборной России по футболу в 2024 году

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возможность проведения товарищеского матча сборных России и Китая в следующем году. Его могут организовать в промежутке между играми ФИФА, если у китайской стороны появится такая возможность.

"Возможно, в следующем году проведём товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена", — приводит ТАСС слова президента РФС.