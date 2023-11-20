Кубинцы прилетели на матч со сборной России без нужных бутс
Кубинские футболисты купили бутсы в Волгограде перед матчем со сборной России
Футболисты сборной Кубы столкнулись с неожиданной проблемой по прибытии в Волгоград накануне игры с российской командой. Бутсы спортсменов оказались непригодными для газона местного стадиона, а потому иностранцам пришлось срочно обновлять гардероб.
По словам генсекретаря Ассоциации футбола Кубы Мигеля Анхеля Диаса, его подопечные тренируются на синтетических полях в обуви с короткими шипами, которые не подошли для покрытия "Волгоград-арены". За нужной экипировкой спортсмены отправились по магазинам.
"Качество было не столь важно, сколько характеристики обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне", — рассказал Диас в интервью "Матч ТВ".
Лайф напоминает, товарищеский матч между сборными двух стран состоится 20 ноября. А в следующем году российские футболисты могут сыграть с командами из Занзибара и Танзании.
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