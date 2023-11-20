Кубинцы прилетели на матч со сборной России без нужных бутс

Футболисты сборной Кубы столкнулись с неожиданной проблемой по прибытии в Волгоград накануне игры с российской командой. Бутсы спортсменов оказались непригодными для газона местного стадиона, а потому иностранцам пришлось срочно обновлять гардероб.

По словам генсекретаря Ассоциации футбола Кубы Мигеля Анхеля Диаса, его подопечные тренируются на синтетических полях в обуви с короткими шипами, которые не подошли для покрытия "Волгоград-арены". За нужной экипировкой спортсмены отправились по магазинам.