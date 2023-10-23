Названы следующие возможные соперники сборной России по футболу

Сборная России по футболу может провести товарищеские матчи с командами Танзании и Занзибара. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, Российский футбольный союз (РФС) уже ведёт переговоры с Федерацией футбола Занзибара. Игра, весьма вероятно, состоится в следующем году. В переговорах по международному сотрудничеству Занзибар представляет и интересы Федерации футбола Танзании. Футболисты этой страны могут выступать за сборную Занзибара.