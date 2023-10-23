Названы следующие возможные соперники сборной России по футболу
СЭ: Сборная России может провести товарищеские матчи с Танзанией и Занзибаром
Сборная России по футболу может провести товарищеские матчи с командами Танзании и Занзибара. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, Российский футбольный союз (РФС) уже ведёт переговоры с Федерацией футбола Занзибара. Игра, весьма вероятно, состоится в следующем году. В переговорах по международному сотрудничеству Занзибар представляет и интересы Федерации футбола Танзании. Футболисты этой страны могут выступать за сборную Занзибара.
Занзибар не является членом ФИФА и не участвует в розыгрыше Кубка африканских наций, так как является автономией в составе Танзании.
Напомним, в своей последней игре сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении (2:2). Матч состоялся в Анталье. До этого подопечные Валерия Карпина победили другую африканскую сборную — Камеруна.
ТАСС / Сергей Савостьянов