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Опубликовано 23 октября 2023, 14:01

Названы следующие возможные соперники сборной России по футболу

СЭ: Сборная России может провести товарищеские матчи с Танзанией и Занзибаром

Сборная России по футболу может провести товарищеские матчи с командами Танзании и Занзибара. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, Российский футбольный союз (РФС) уже ведёт переговоры с Федерацией футбола Занзибара. Игра, весьма вероятно, состоится в следующем году. В переговорах по международному сотрудничеству Занзибар представляет и интересы Федерации футбола Танзании. Футболисты этой страны могут выступать за сборную Занзибара.

Занзибар не является членом ФИФА и не участвует в розыгрыше Кубка африканских наций, так как является автономией в составе Танзании.

Сборная России выиграла медальный зачёт Игр БРИКС
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Напомним, в своей последней игре сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении (2:2). Матч состоялся в Анталье. До этого подопечные Валерия Карпина победили другую африканскую сборную — Камеруна.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Дарья Нарыкова
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