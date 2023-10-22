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22 октября, 15:07

Сборная России выиграла медальный зачёт Игр БРИКС

Сборная России выиграла медальный зачёт Игр стран БРИКС с 35 золотыми медалями

Сборная России выиграла общекомандный медальный зачёт Игр стран БРИКС, которые проходили с 18 по 21 октября в южноафриканском Дурбане. В соревнованиях приняли участие около 450 спортсменов из стран, входящих в объединение: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Российские спортсмены удостоились 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачёте заняла сборная Китая — у неё 55 медалей, а третье взяла команда из ЮАР (51 медаль). Россию на Играх представили 34 спортсмена во всех шести видах спорта, которые были заявлены в программе: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина — пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины: настольный теннис и теннис на колясках).

Стали известны даты проведения Игр БРИКС в Казани

Стали известны даты проведения Игр БРИКС в Казани

Ранее Лайф сообщал, что в Москве пройдёт киберспортивный турнир по Tekken среди стран БРИКС. Призовой фонд соревнований составит 1,5 миллиона рублей.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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