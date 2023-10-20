В Москве пройдёт киберспортивный турнир по Tekken среди стран БРИКС

С 11 по 12 ноября 2023 года в Москве пройдёт киберспортивный турнир среди стран БРИКС, его организует Федерация компьютерного спорта России. Об этом сообщил глава федерации Дмитрий Смит. В нём примут участие команды из РФ, Бразилии, Китая, Индии и Южной Африки.

"Призовой фонд соревнования составит 1,5 млн рублей. Команды будут соревноваться в Tekken. Турнир состоится с 11 по 12 ноября в Москве. Также стало известно место проведения Открытых киберспортивных игр, финал состоится в Саранске", — сказал он в ходе панельной дискуссии "Настоящее и будущее спорта высоких технологий в Российской Федерации" в рамках международного форума "Россия — спортивная держава".

Смит отметил, что федерации удалось первой добиться снятия санкции по флагу — и теперь наша страна выступает со своей символикой. Так, недавно российские киберспортсмены вернулись с Филиппин, где сыграли под триколором.

Он добавил, что на данный момент "порядка 14 стран к нам отказываются ехать, остальные не стесняются". Россия же со своей стороны старается быть впереди в этом направлении.