Международная федерация киберспорта (IESF) отказалась выплачивать российским киберспортсменам призовые деньги в размере 200 тысяч долларов за победу в турнире по игре Fortnite. Депутат Госдумы Амир Хамитов, глава рабочей группы по развитию высокотехнологичных видов спорта, назвал такое отношение к игрокам "садизмом".

"Что это за изощрённый садизм — пригласить на соревнования, дать возможность выступить, а потом отказываться вручать заслуженный приз? Кто дал право Epic Games унижать наших спортсменов? Убеждён, что этот вопиющий инцидент должен получить соответствующую оценку Международной федерации киберспорта и других международных спортивных организаций", — подчеркнул парламентарий в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, спорт должен быть вне политики, его цель — объединять народы, а не приводить к ссорам и конфликтам. Хамитов подчеркнул, что Международная федерация киберспорта разрешила российским спортсменам участвовать в турнире под своим флагом. Также он отметил, что там отлично знали, какую страну представляют Абдрахманов и Люсико — сильнейшие киберспортсмены РФ, которые не могли остаться без приза. Такие выходки нарушают права российских спортсменов и позорят саму идею соревнований, заключил парламентарий.