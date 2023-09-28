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28 сентября, 13:56

"Изощрённый садизм": В Госдуме разнесли Федерацию киберспорта за отказ платить выигрыш россиянам

Депутат Хамитов назвал садизмом отказ от выплаты приза киберспортсменам из РФ

Международная федерация киберспорта (IESF) отказалась выплачивать российским киберспортсменам призовые деньги в размере 200 тысяч долларов за победу в турнире по игре Fortnite. Депутат Госдумы Амир Хамитов, глава рабочей группы по развитию высокотехнологичных видов спорта, назвал такое отношение к игрокам "садизмом".

"Что это за изощрённый садизм — пригласить на соревнования, дать возможность выступить, а потом отказываться вручать заслуженный приз? Кто дал право Epic Games унижать наших спортсменов? Убеждён, что этот вопиющий инцидент должен получить соответствующую оценку Международной федерации киберспорта и других международных спортивных организаций", — подчеркнул парламентарий в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, спорт должен быть вне политики, его цель — объединять народы, а не приводить к ссорам и конфликтам. Хамитов подчеркнул, что Международная федерация киберспорта разрешила российским спортсменам участвовать в турнире под своим флагом. Также он отметил, что там отлично знали, какую страну представляют Абдрахманов и Люсико — сильнейшие киберспортсмены РФ, которые не могли остаться без приза. Такие выходки нарушают права российских спортсменов и позорят саму идею соревнований, заключил парламентарий.

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Напомним, Epic Games не выплатила 200 тысяч долларов российским киберспортсменам Даниилу Putrick Абдрахманову и Егору Swizzy Люсико за победу в турнире по игре Fortnite. По словам организаторов мероприятия, у конкурсантов неправильное "гражданство".

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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