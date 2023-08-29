Украинская сборная по киберспорту снялась с ЧМ по Dota 2 из-за допуска россиян
Сборная команда Украины по киберспорту снялась с чемпионата мира по видеоигре Dota 2 из-за допуска россиян. О своём решении она заявила прямо перед игрой с Индонезией.
"После новостей и того, что это окончательное решение о допуске России, уже нет желания участвовать в соревнованиях", — приводит портал dota2.ru слова участника сборной Украины Ивана Kidaro Бондарева.
Отметим, что чемпионат мира по Dota 2 по версии IESF проходит в Румынии. 28 августа, как сообщал Лайф, Международная федерация киберспорта разрешила командам из России выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны.
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