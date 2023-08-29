Украинская сборная по киберспорту снялась с ЧМ по Dota 2 из-за допуска россиян

Сборная команда Украины по киберспорту снялась с чемпионата мира по видеоигре Dota 2 из-за допуска россиян. О своём решении она заявила прямо перед игрой с Индонезией.

"После новостей и того, что это окончательное решение о допуске России, уже нет желания участвовать в соревнованиях", — приводит портал dota2.ru слова участника сборной Украины Ивана Kidaro Бондарева.