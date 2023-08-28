Российским киберспортсменам разрешили выступать с флагом и гимном

Международная федерация киберспорта теперь вновь разрешает командам из России выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном страны. Об этом сообщили в Федерации компьютерного спорта России.

"28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом", — рассказали там ТАСС.

Предложение отменить ограничения для россиян поддержали 32 делегата, против выступили 13, а решили воздержаться 25 участников голосования. Запрет на флаг и гимн России на международных соревнованиях действовал с 18 апреля 2022 года.