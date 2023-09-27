Российских киберспортсменов лишили призовых из-за "неправильного" гражданства

Американская компания Epic Games не выплатила призовые в размере 200 тысяч долларов российским киберспортсменам Даниилу Putrick Абдрахманову и Егору Swizzy Люсико после их победы в турнире по игре Fortnite. Организаторы объяснили решение "неправильным" гражданством участников состязания.

"Всё потому, что у нас российские паспорта, и мы ничего не можем с этим поделать. Только в Fortnite можно выиграть мейджор и подвергнуться такому мошенничеству. Думаю, это впервые в истории киберспорта", — написал Абдрахманов в соцсетях.

Европейский турнир серии Champion Series Major проходил ещё в августе. С тех пор победители не могут получить своё законное денежное вознаграждение. В Epic Games сослались также на то, что Россия относится к странам "с ограниченным доступом к призам".

Однако спортсмены парировали, что играли во время турнира из Белоруссии, а она не отстранена от участия. Абдрахманов добавил, что имеет счёт в банке Казахстана, который не находится под санкциями, а значит, при желании Epic Games могла бы туда перевести призовые.