Киев наказал украинских киберспортсменов, которые выиграли турнир с россиянами в одной команде

Двое игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 внесены в чёрный список Федерации киберспорта Украины (ФКУ). Это произошло из-за того, что они выступали с россиянами в одном коллективе, рассказал представитель организации Максим Раймер в телеграм-канале.

По его словам, в чёрный список внесены Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). В команде также играют россияне Денис Сигитов, Ярослав Найдёнов и Магомед Халилов. Также под санкции подпали игроки в Counter Strike: Global Offnesive (CS: GO). Это Захар Силедчик, Игорь Жданов и Мирослав Плахотя.

Стоит отметить, что ФКУ не может повлиять на организаторов крупных турниров по Dota 2, однако если кто-либо из наказанных киберспортсменов вернётся домой, то потом не сможет получить разрешение на выезд из страны.