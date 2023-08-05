Киев наказал украинских киберспортсменов, которые выиграли турнир с россиянами в одной команде
На Украине ФКУ наказала Mira и Yatoro из Team Spirit за игру с россиянами
Team Spirit. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Двое игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 внесены в чёрный список Федерации киберспорта Украины (ФКУ). Это произошло из-за того, что они выступали с россиянами в одном коллективе, рассказал представитель организации Максим Раймер в телеграм-канале.
По его словам, в чёрный список внесены Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). В команде также играют россияне Денис Сигитов, Ярослав Найдёнов и Магомед Халилов. Также под санкции подпали игроки в Counter Strike: Global Offnesive (CS: GO). Это Захар Силедчик, Игорь Жданов и Мирослав Плахотя.
Стоит отметить, что ФКУ не может повлиять на организаторов крупных турниров по Dota 2, однако если кто-либо из наказанных киберспортсменов вернётся домой, то потом не сможет получить разрешение на выезд из страны.
Ранее Лайф писал о том, что российско-украинская команда Team Spirit выиграла коммерческий турнир по Dota 2 Riyadh Masters 2023 в Эр-Рияде. За победу киберспортсмены получили пять миллионов долларов.