Российско-украинская команда Team Spirit выиграла турнир по Dota 2 в Эр-Рияде

Крупнейший коммерческий турнир по Dota 2 Riyadh Masters 2023 прошёл в Эр-Рияде. Победу в соревнованиях одержала киберспортивная команда Team Spirit со счётом 3:1, получив вознаграждение в размере пяти миллионов долларов.

В состав Team Spirit входят россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Чемпионы турнира встретились 30 июля в гранд-финале с заявленной от Швеции командой Team Liquid. Российско-украинские киберспортсмены потерпели поражение по первой карте, но в следующих трёх сетах смогли отыграться. В результате Team Liquid заняла второе место, получив 2,5 миллиона долларов.

В турнире также участвовали российские команды BetBoom Team и 9Pandas, они заняли пятое и шестое места соответственно, получив по 800 тысяч долларов. Riyadh Masters 2023 проходил в Саудовской Аравии с 19 по 30 июля, его призовой фонд составил 15 миллионов долларов.