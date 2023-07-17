Microsoft и Sony заключили соглашение о сохранении Call of Duty на PlayStation

Новые игры серии Call of Duty продолжат появляться на консолях PlayStation. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Xbox Фил Спенсер.

По его словам, компании Microsoft и Sony подписали соответствующее соглашение и теперь "у геймеров во всём мире появится больше возможностей играть в любимые игры". На какой срок заключён контракт, Спенсер не уточнил.