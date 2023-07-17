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16 июля, 23:14

Microsoft и Sony заключили соглашение о сохранении Call of Duty на PlayStation

Новые игры серии Call of Duty продолжат появляться на консолях PlayStation. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Xbox Фил Спенсер.

По его словам, компании Microsoft и Sony подписали соответствующее соглашение и теперь "у геймеров во всём мире появится больше возможностей играть в любимые игры". На какой срок заключён контракт, Спенсер не уточнил.

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Напомним, вопрос о сохранении Call of Duty на консолях PlayStation препятствовал компании Microsoft в сделке по покупке крупного разработчика компьютерных игр Activision Blizzard. На прошлой неделе суд в США разрешил Microsoft завершить сделку. Федеральная торговая комиссия не сумела доказать, что объединённая компания откажется выпускать серию игр Call of Duty на приставке Sony PlayStation, а также что покупка Activision повлияет на снижение уровня конкуренции на рынке игровых сервисов и облачного гейминга.

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Twitter / Call of Duty

Лариса Сафронова
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