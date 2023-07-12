Суд в США разрешил Microsoft завершить сделку по покупке Activision Blizzard
Суд в США разрешил Microsoft приобрести Activision Blizzard за $69 млрд
Суд в Сан-Франциско позволил корпорации Microsoft приобрести крупного разработчика компьютерных игр в США — Activision Blizzard. Решение вынес суд по Северному округу Калифорнии, пишет CNN.
"Суд отказывает в ходатайстве о временной блокировке", — сообщила судья Жаклин Скотт Корни.
По словам судьи, Федеральная торговая комиссия не сумела доказать, что объединённая компания откажется выпускать серию игр Call of Duty на приставке Sony PlayStation, а также что покупка Activision повлияет на снижение уровня конкуренции на рынке игровых сервисов и облачного гейминга. Сделка, которая оценивается примерно в $69, должна быть закрыта до 18 июля.
Напомним, Еврокомиссия одобрила сделку, согласно которой американская компания Microsoft планирует приобрести разработчика игр Activision Blizzard за 69 млрд долларов. Условием для одобрения покупки является выполнение всех обязательств, предложенных Microsoft. Углублённое исследование показало, что компания не сможет нанести вред конкурирующим консолям, но, "даже если всё-таки решит вывести игры Activision с PlayStation, это не сильно повредит конкуренции на рынке", уточнили в ЕК.
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