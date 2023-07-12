Суд в США разрешил Microsoft завершить сделку по покупке Activision Blizzard

Суд в Сан-Франциско позволил корпорации Microsoft приобрести крупного разработчика компьютерных игр в США — Activision Blizzard. Решение вынес суд по Северному округу Калифорнии, пишет CNN.

"Суд отказывает в ходатайстве о временной блокировке", — сообщила судья Жаклин Скотт Корни.

По словам судьи, Федеральная торговая комиссия не сумела доказать, что объединённая компания откажется выпускать серию игр Call of Duty на приставке Sony PlayStation, а также что покупка Activision повлияет на снижение уровня конкуренции на рынке игровых сервисов и облачного гейминга. Сделка, которая оценивается примерно в $69, должна быть закрыта до 18 июля.