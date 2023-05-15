ЕК одобрила слияние Microsoft и Activision

Еврокомиссия одобрила сделку, согласно которой американская компания Microsoft планирует приобрести разработчика игр Activision Blizzard за 69 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте ЕК.

"Европейская комиссия <...> одобрила предлагаемое приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft", — говорится в пресс-релизе.

Условием для одобрения покупки является выполнение всех обязательств, предложенных Microsoft. Углублённое исследование показало, что компания не сможет нанести вред конкурирующим консолям, но, "даже если всё-таки решит вывести игры Activision с PlayStation, это не сильно повредит конкуренции на рынке", уточнили в ЕК.