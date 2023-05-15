ЕК одобрила слияние Microsoft и Activision
ЕК одобрила сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard за 69 млрд долларов
Еврокомиссия одобрила сделку, согласно которой американская компания Microsoft планирует приобрести разработчика игр Activision Blizzard за 69 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте ЕК.
"Европейская комиссия <...> одобрила предлагаемое приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft", — говорится в пресс-релизе.
Условием для одобрения покупки является выполнение всех обязательств, предложенных Microsoft. Углублённое исследование показало, что компания не сможет нанести вред конкурирующим консолям, но, "даже если всё-таки решит вывести игры Activision с PlayStation, это не сильно повредит конкуренции на рынке", уточнили в ЕК.
Напомним, в декабре 2022 года Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала заблокировать сделку между Microsoft и Activision на $69 млрд. Причиной стало опасение, что новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту. Уже в апреле британское Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало покупку Activision Blizzard. Судебные разбирательства между Microsoft и FTC намечены на август.
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