СМИ узнали о попытках Microsoft сохранить положение на российском рынке

Американская корпорация Microsoft предложила российским компаниям продлить лицензии на софт. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, IT-гигант хочет сохранить положение на рынке РФ.

По данным издания, с начала года письма или устные предложения о продолжении сотрудничества получили уже около тысячи организаций.

"Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления", — сообщил собеседник газеты из IT-сферы.

Другой источник отметил высокий спрос на продукцию от Microsoft среди российского бизнеса, который практически не уменьшился. По его словам, софт идёт через параллельный импорт в коробочных версиях. Говоря о прогнозе, директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров заявил, что какое-то время Microsoft всё ещё сможет продержаться и сохранить влияние на российский бизнес.

Эксперт считает, что в связи с отсутствием бюджета и аналогов заказчики пока не могут использовать другие операционные системы и офисное программное обеспечение. При этом Петров не сомневается, что уже в скором будущем российские компании начнут переходить на отечественные решения из-за технологической политики Правительства РФ.