В России представили аналог Microsoft Teams

"Сегодня мы представляем новый продукт, который называется Squadus. Squadus в первую очередь цифровое рабочее пространство для совместной работы, корпоративного общения. И он знаменателен тем, что буквально несколько дней назад, в апреле 2023 года, решение было включено в реестр отечественного ПО", — подчеркнул он.