КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 16:04

В России представили аналог Microsoft Teams

Разработчик программ "МойОфис" представил российский аналог Microsoft Teams

Разработчик программ "МойОфис" показал отечественный аналог Microsoft Teams, который называется Squadus. О деталях единого цифрового рабочего пространства в ходе пресс-конференции рассказал гендиректор компании Павел Калякин.

"Сегодня мы представляем новый продукт, который называется Squadus. Squadus в первую очередь цифровое рабочее пространство для совместной работы, корпоративного общения. И он знаменателен тем, что буквально несколько дней назад, в апреле 2023 года, решение было включено в реестр отечественного ПО", — подчеркнул он.

Стоит отметить, что продукт предназначен лишь для корпоративного использования. Его уже протестировали Лаборатория Касперского и фармацевтическая компания "Р-Фарм".

"Рынок [корпоративных коммуникаций] очень интересный — 36 миллиардов рублей. Безумно растущий последние пару лет, 20-30% роста," — рассказал директор по продуктам "МойОфис" Евгения Фенюшин, отметив, что в качестве экспортного потенциала организация рассматривает, в частности, государства Латинской Америки.

Microsoft обвинила ЧВК "Вагнер" в попытках внедриться в геймерское сообщество

Microsoft обвинила ЧВК "Вагнер" в попытках внедриться в геймерское сообщество

Ранее Лайф писал, что Microsoft прекратила гарантийное обслуживание игровых приставок Xbox в РФ. Своё решение там обосновали "текущей ситуацией". При этом российские ретейлеры продолжают ремонтировать консоли.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • microsoft
  • Сервисы и приложения
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров