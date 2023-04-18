В России представили аналог Microsoft Teams
Разработчик программ "МойОфис" представил российский аналог Microsoft Teams
Разработчик программ "МойОфис" показал отечественный аналог Microsoft Teams, который называется Squadus. О деталях единого цифрового рабочего пространства в ходе пресс-конференции рассказал гендиректор компании Павел Калякин.
"Сегодня мы представляем новый продукт, который называется Squadus. Squadus в первую очередь цифровое рабочее пространство для совместной работы, корпоративного общения. И он знаменателен тем, что буквально несколько дней назад, в апреле 2023 года, решение было включено в реестр отечественного ПО", — подчеркнул он.
Стоит отметить, что продукт предназначен лишь для корпоративного использования. Его уже протестировали Лаборатория Касперского и фармацевтическая компания "Р-Фарм".
"Рынок [корпоративных коммуникаций] очень интересный — 36 миллиардов рублей. Безумно растущий последние пару лет, 20-30% роста," — рассказал директор по продуктам "МойОфис" Евгения Фенюшин, отметив, что в качестве экспортного потенциала организация рассматривает, в частности, государства Латинской Америки.
Ранее Лайф писал, что Microsoft прекратила гарантийное обслуживание игровых приставок Xbox в РФ. Своё решение там обосновали "текущей ситуацией". При этом российские ретейлеры продолжают ремонтировать консоли.
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