Microsoft обвинила ЧВК "Вагнер" в попытках внедриться в геймерское сообщество

ЧВК "Вагнер" и российские спецслужбы пытаются внедриться в сообщества геймеров и распространять там информацию. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит на саммите, организованном на площадке портала Semafor.

"В течение последних нескольких месяцев наша команда по анализу цифровых угроз выявляла попытки россиян проникнуть в некоторые из игровых сообществ. Среди них группа "Вагнер" и российская разведка <...> Отчасти они используют их как место для распространения информации", — сказал он.