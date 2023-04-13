КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 14:49

Microsoft обвинила ЧВК "Вагнер" в попытках внедриться в геймерское сообщество

Microsoft: ЧВК "Вагнер" пытается внедриться в сообщества геймеров через Discord

ЧВК "Вагнер" и российские спецслужбы пытаются внедриться в сообщества геймеров и распространять там информацию. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит на саммите, организованном на площадке портала Semafor.

"В течение последних нескольких месяцев наша команда по анализу цифровых угроз выявляла попытки россиян проникнуть в некоторые из игровых сообществ. Среди них группа "Вагнер" и российская разведка <...> Отчасти они используют их как место для распространения информации", — сказал он.

По словам Смита, попытки якобы фиксировались и в Discord, где, по данным СМИ, началась утечка секретных данных Пентагона по Украине. При этом президент корпорации не привёл никаких доказательств. Вместе с тем он призвал разработать национальную стратегию по усилению киберзащиты с использованием искусственного интеллекта от угрозы влияния Китая и Ирана.

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Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о начатом Пентагоном расследовании утечки секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, она могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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