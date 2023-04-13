Пентагон допустил смерть Зеленского как один из сценариев развития событий на Украине
NYT: Пентагон допустил смерть Зеленского в ходе украинского конфликта
В секретных документах Пентагона, которые попали в Сеть, рассматриваются несколько вариантов развития конфликта на Украине при непредвиденных обстоятельствах. Об этом сообщила газета The New York Times.
"Анализ, проведённый разведывательным управлением Минобороны, описывает четыре [непредвиденных] сценария... и то, как они могут повлиять на ход конфликта на Украине", — говорится в публикации.
Так, по мнению Пентагона, в ходе кризиса может умереть президент Незалежной Владимир Зеленский. Также в Вашингтоне надеются, что Москва сама начнёт переговоры по разрешению конфликта, хотя в Кремле неоднократно указывали, что диалог может идти только с учётом требований российской стороны. В публикации указывается, что документ, который предусматривает развитие определённых событий при непредвиденных обстоятельствах, является типичным продуктом разведслужб. Такие материалы создаются в помощь военному руководству и властям с целью оценить возможные исходы.
Ранее в СМИ появилась информация, что с начала СВО общие потери Украины могут превышать 130 тысяч человек. В слитых в Сеть документах также утверждается, что конфликт может перерасти в "затяжную войну". Вместе с тем разведка США сочла маловероятными мирные переговоры РФ и Украины в 2023 году. К слову, американский чиновник отметил, что решение о диалоге Москвы и Киева зависит от Зеленского.
Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о начатом Пентагоном расследовании утечки секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, она могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности.
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