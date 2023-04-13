Пентагон допустил смерть Зеленского как один из сценариев развития событий на Украине

В секретных документах Пентагона, которые попали в Сеть, рассматриваются несколько вариантов развития конфликта на Украине при непредвиденных обстоятельствах. Об этом сообщила газета The New York Times.

"Анализ, проведённый разведывательным управлением Минобороны, описывает четыре [непредвиденных] сценария... и то, как они могут повлиять на ход конфликта на Украине", — говорится в публикации.

Так, по мнению Пентагона, в ходе кризиса может умереть президент Незалежной Владимир Зеленский. Также в Вашингтоне надеются, что Москва сама начнёт переговоры по разрешению конфликта, хотя в Кремле неоднократно указывали, что диалог может идти только с учётом требований российской стороны. В публикации указывается, что документ, который предусматривает развитие определённых событий при непредвиденных обстоятельствах, является типичным продуктом разведслужб. Такие материалы создаются в помощь военному руководству и властям с целью оценить возможные исходы.