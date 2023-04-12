КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 14:13
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Херш: Военных США проинструктировали не атаковать первыми войска РФ

Американских военных, которые размещены в Польше и Румынии, проинструктировали не атаковать первыми российские войска. Об этом узнал американский журналист, лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о "Северных потоках" Сеймур Херш.

"Бригада 82-й воздушно-десантной дивизии активно проходит обучение и проводит учения в Польше в нескольких милях от украинской границы. В прошлом году она была усилена бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, которая была развёрнута в Румынии… Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке", написал Херш в материале на платформе Substack.

Журналист добавил, что ни численность, ни назначение этих бригад точно не известны. По данным источника Херша, в Польше и Румынии может находиться более 20 тысяч военных. Неизвестно, размещены ли они в рамках учений НАТО или на случай, если Запад решит вступить в противостояние окончательно.

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Также в расследовании Херш рассказал, что США в данный момент готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который предложат российской стороне в случае её поражения.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak

Александра Вишнякова
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    Комментарий

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    Виталий Лялинсегодня в 14:52

    Херш, похоже. Голос Пентагона. Ну чего он сказал нам неизвестного.? Все всё и так знали. Может он документы, материалы предоставил? Нет. Всё, что он сказал - бла, бла, бла. Ни о чём. Так ведь неймётся!!! Он продолжает. Опять бла, бла, бла для свободных ушей. Для лузеров. Коих ооочень много. Верьте мне люди - это его клич. Да с чего бы тебе верить? Где реальные доказательства? А без них ты просто провакатор или дезинформатор.

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