Херш: Военных США проинструктировали не атаковать первыми войска РФ

Американских военных, которые размещены в Польше и Румынии, проинструктировали не атаковать первыми российские войска. Об этом узнал американский журналист, лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о "Северных потоках" Сеймур Херш.

"Бригада 82-й воздушно-десантной дивизии активно проходит обучение и проводит учения в Польше в нескольких милях от украинской границы. В прошлом году она была усилена бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, которая была развёрнута в Румынии… Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке", — написал Херш в материале на платформе Substack.

Журналист добавил, что ни численность, ни назначение этих бригад точно не известны. По данным источника Херша, в Польше и Румынии может находиться более 20 тысяч военных. Неизвестно, размещены ли они в рамках учений НАТО или на случай, если Запад решит вступить в противостояние окончательно.