Microsoft больше не планирует ремонт российских приставок Xbox

Microsoft прекратила гарантийное обслуживание приставок Xbox в России. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на техническую поддержку американской корпорации.

"Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезённых в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации", — рассказал представитель техслужбы Microsoft, порекомендовав обращаться в магазины, если приставки сломались.

Продавцы уже подтвердили готовность ремонтировать гаджеты. Также решением вопроса может быть обращение в сервисный центр.

Ведущий юрисконсульт компании ЭБР Анна Сарбукова пояснила, что, если магазин отказывает владельцу Xbox в ремонте приставки, покупатель имеет право обратиться в Роспотребнадзор. Юрист также напомнила, что за гарантийное обслуживание ответственен продавец и потребитель имеет право предъявлять претензии к качеству товара.