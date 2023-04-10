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10 апреля, 00:22

Microsoft больше не планирует ремонт российских приставок Xbox

"Известия": Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России

Microsoft прекратила гарантийное обслуживание приставок Xbox в России. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на техническую поддержку американской корпорации.

"Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезённых в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации", — рассказал представитель техслужбы Microsoft, порекомендовав обращаться в магазины, если приставки сломались.

Продавцы уже подтвердили готовность ремонтировать гаджеты. Также решением вопроса может быть обращение в сервисный центр.

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Ведущий юрисконсульт компании ЭБР Анна Сарбукова пояснила, что, если магазин отказывает владельцу Xbox в ремонте приставки, покупатель имеет право обратиться в Роспотребнадзор. Юрист также напомнила, что за гарантийное обслуживание ответственен продавец и потребитель имеет право предъявлять претензии к качеству товара.

А ранее начались проблемы с ремонтом приставок PlayStation. Пользователи вынуждены ждать два месяца и более вместо условленного максимума в полтора.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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