В России появились проблемы с ремонтом PlayStation

Сроки ремонта консолей PlayStation в российском авторизованном сервисном центре (АСЦ) стали превосходить юридически допустимые. Пользователи вынуждены ждать два месяца и более вместо условленного максимума в полтора.

"Всё зависит от наличия запчастей. Если деталей нет, то сроки поставки не определены. В целом люди могут ждать от двух месяцев и более", — цитирует газета "Известия" представителя ИРП, единственного в РФ АСЦ PlayStation.

Эксперты среди причин называют проблемы с логистикой. Сложности создаёт также выпуск нескольких вариантов девайса с одинаковым внешним видом. Так, все PS5 выглядят один в один, а внутри немного отличаются компоновкой деталей, системой охлаждения и другими нюансами. Отдельно специалисты выделяют массовый брак с так называемым дрифтом стиков геймпадов. Тем временем, как отмечает издание, неавторизованные сервисы готовы выполнить ремонт прямо в день обращения, однако у них не всегда есть такие ресурсы, как у АСЦ.

Юристы напоминают о положенном в АСЦ сроке ремонта в полтора месяца. Если это условие не выполнено, потребитель может претендовать на возмещение в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки. Кроме того, у него есть права на аналогичный товар на период ремонта и возврат денег.