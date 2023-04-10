Ретейлеры продолжают ремонтировать Xbox после прекращения поддержки от Microsoft

"Мы продолжаем предоставлять привычное сервисное обслуживание. В пределах гарантийного срока покупатели консолей Xbox могут обратиться в любой магазин и получить необходимую помощь. "М.Видео-Эльдорадо" является партнёром ряда сервисных центров, специализирующихся на ремонте консолей ведущих производителей с использованием оригинальных запчастей", — рассказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

Однако, по словам, ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, всё не так просто: поставки комплектующих к приставкам прекращены, из-за чего "отремонтировать консоль так, как это делалось при помощи производителя, невозможно". Так, продавцы могут заменить, к примеру, лишь блок питания, а более серьёзные поломки грозят заменой консоли. Он отметил, что спрос на Xbox и подобные устройства упал из-за перехода пользователей на облачный гейминг и их высокой стоимости.