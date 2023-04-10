Ретейлеры продолжают ремонтировать Xbox после прекращения поддержки от Microsoft
Российские ретейлеры продолжают ремонтировать игровые консоли Xbox после прекращения официальной поддержки от Microsoft, сообщили РИА "Новости" их представители. Сама американская корпорация также предлагает обращаться к ним.
"Мы продолжаем предоставлять привычное сервисное обслуживание. В пределах гарантийного срока покупатели консолей Xbox могут обратиться в любой магазин и получить необходимую помощь. "М.Видео-Эльдорадо" является партнёром ряда сервисных центров, специализирующихся на ремонте консолей ведущих производителей с использованием оригинальных запчастей", — рассказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".
Возможность обратиться по поводу гарантийного ремонта Xbox подтвердили и в сети "Ситилинк". Ретейлер утверждает, что сотрудничает с авторизованными сервисными центрами и центрами поставщиков компании.
Однако, по словам, ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, всё не так просто: поставки комплектующих к приставкам прекращены, из-за чего "отремонтировать консоль так, как это делалось при помощи производителя, невозможно". Так, продавцы могут заменить, к примеру, лишь блок питания, а более серьёзные поломки грозят заменой консоли. Он отметил, что спрос на Xbox и подобные устройства упал из-за перехода пользователей на облачный гейминг и их высокой стоимости.
Напомним, американская корпорация Microsoft прекратила гарантийное обслуживание игровых приставок Xbox в России. Своё решение там обосновали "текущей ситуацией".
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