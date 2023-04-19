Минцифры в апреле представит проект легализации использования зарубежного ПО

Минцифры России до конца текущего месяца представит проект легализации использования зарубежного ПО. Речь идёт о сервисах из недружественных стран, для которых пока нет отечественных аналогов. Как рассказал глава министерства Максут Шадаев, соответствующий документ будет издан в форме указа или закона, сейчас юристы работают над этим вопросом.

"На определённых условиях мы всё равно вынуждены легализовать использование зарубежного софта на то время, которое нам необходимо для того, чтобы появились конкурентные российские аналоги и компании смогли на них перейти. Сейчас у нас уже согласованы основные условия. Надеемся, что соответствующий документ до конца апреля уже появится в публичном поле", — пояснил он в ходе годового собрания ассоциации "Отечественный софт".

Планируется, что российские компании будут платить за иностранные сервисы, а полученные деньги пойдут на поддержку наших разработчиков. При этом, как подчеркнул министр, для отечественных корпораций софт бесплатным не будет.