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16 октября, 18:05

Сборная России по футболу чуть не проиграла 109-й команде мира

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении со счётом 2:2

<p>Матч сборных России и Кении. Обложка © Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз" / Михаил Шапаев</p>

Матч сборных России и Кении. Обложка © Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз" / Михаил Шапаев

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении (2:2). Игра прошла в Анталье.

Счёт уже на третьей минуте открыл нападающий "Спартака" Александр Соболев. Однако в первом тайме кенийцы не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Сначала Энтони Акуму восстановил равновесие на табло (16-я минута), а затем Масуд Джума вывел африканскую сборную вперёд (36-я). Россияне смогли отыграться лишь на 89-й минуте — забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Отметим, что сборная Кении занимает 109-е место в рейтинге ФИФА, Россия — 39-е.

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Напомним, в предыдущем матче подопечные Валерия Карпина в Москве переиграли другую команду из Африки — сборную Камеруна. Единственный гол забил Фёдор Чалов.

Никита Никонов
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