Сборная России по футболу чуть не проиграла 109-й команде мира
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении со счётом 2:2
Матч сборных России и Кении. Обложка © Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз" / Михаил Шапаев
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении (2:2). Игра прошла в Анталье.
Счёт уже на третьей минуте открыл нападающий "Спартака" Александр Соболев. Однако в первом тайме кенийцы не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Сначала Энтони Акуму восстановил равновесие на табло (16-я минута), а затем Масуд Джума вывел африканскую сборную вперёд (36-я). Россияне смогли отыграться лишь на 89-й минуте — забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Отметим, что сборная Кении занимает 109-е место в рейтинге ФИФА, Россия — 39-е.
Напомним, в предыдущем матче подопечные Валерия Карпина в Москве переиграли другую команду из Африки — сборную Камеруна. Единственный гол забил Фёдор Чалов.