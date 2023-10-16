Сборная России по футболу чуть не проиграла 109-й команде мира

Счёт уже на третьей минуте открыл нападающий "Спартака" Александр Соболев. Однако в первом тайме кенийцы не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Сначала Энтони Акуму восстановил равновесие на табло (16-я минута), а затем Масуд Джума вывел африканскую сборную вперёд (36-я). Россияне смогли отыграться лишь на 89-й минуте — забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Отметим, что сборная Кении занимает 109-е место в рейтинге ФИФА, Россия — 39-е.