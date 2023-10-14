Молодёжная сборная России обыграла "Сантос" со счётом 6:4 на матче в Бразилии

Молодёжная сборная России обыграла игроков бразильского "Сантоса" со счётом 6:4 во время турне по Бразилии. В составе отечественной команды отличились Иван Зазвонкин, Никита Салтыков, Иван Иванов, Кирилл Никишин и Александр Кокшаров.

В "Сантосе" хет-трик сделал Луис Силва. Также автоголом отметился Максим Шнапцев.

Это была третья игра молодёжной сборной России с клубами из Бразилии. А 16 октября российская молодёжка сыграет последний матч бразильского турне — она встретится с местным "Сан-Паулу".