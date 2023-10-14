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14 октября, 16:40

Молодёжная сборная России обыграла "Сантос" со счётом 6:4 на матче в Бразилии

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/teamrussia_u21/2054" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Молодёжка</a></p>

Обложка © t.me / Молодёжка

Молодёжная сборная России обыграла игроков бразильского "Сантоса" со счётом 6:4 во время турне по Бразилии. В составе отечественной команды отличились Иван Зазвонкин, Никита Салтыков, Иван Иванов, Кирилл Никишин и Александр Кокшаров.

В "Сантосе" хет-трик сделал Луис Силва. Также автоголом отметился Максим Шнапцев.

Это была третья игра молодёжной сборной России с клубами из Бразилии. А 16 октября российская молодёжка сыграет последний матч бразильского турне — она встретится с местным "Сан-Паулу".

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Ранее молодёжная сборная России по футболу одолела молодёжный состав бразильского клуба "Палмейрас" в товарищеском матче, который проводился в рамках учебно-тренировочных сборов в Бразилии в октябре. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Александра Мышляева
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