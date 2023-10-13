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13 октября, 17:27

Молодёжная сборная РФ по футболу обыграла "Палмейрас" 3:1 на сборах в Бразилии

Молодёжная сборная России по футболу одолела молодёжный состав (игроки до 20 лет) бразильского клуба "Палмейрас" в товарищеском матче, который проводился в рамках учебно-тренировочных сборов в Бразилии в октябре. Встреча закончилась со счётом 3:1.

Авторами голов в российской сборной стали Александр Кокшаров (14-я минута), Дмитрий Кучугура (75-я) и Игорь Дмитриев (90-я). Российские ворота поразил Кауан Сантос (19-я).

Молодёжной сборной России ещё предстоит сыграть контрольные матчи с молодёжными составами клубов "Сантос" и "Ред Булл Брагантино". Последний матч запланирован на 16 октября.

Гол Чалова принёс победу сборной России в матче против Камеруна

Гол Чалова принёс победу сборной России в матче против Камеруна

В июне российская молодёжная сборная по футболу с треском проиграла сверстникам из Белоруссии в товарищеском матче. Встреча в Борисове завершилась со счётом 5:1.

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VK / Молодёжная сборная России по футболу

Юрий Лысенко
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