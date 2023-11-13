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13 ноября, 15:52

Стало известно, кто из российской сборной не сыграет с Кубой 20 ноября

Литвинов и Зиньковский пропустят матч сборной России против Кубы

Футболисты московского "Спартака" Руслан Литвинов и Антон Зиньковский, полузащитник "Ростова" Даниил Уткин, полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов и вратарь азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунёв пропустят ноябрьский сбор национальной команды и не сыграют в товарищеском матче со сборной Кубы 20 ноября.

"Тренерским и медицинским штабами национальной сборной России принято решение отправить в расположение своих клубов Руслана Литвинова, Антона Зиньковского (оба — "Спартак", Москва) и Даниила Уткина ("Ростов", Ростов-на-Дону)", — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Как рассказал старший врач сборной России Владимир Хайтин, из-за хронических перегрузок Литвинову и Зиньковскому требуется полноценное восстановление, поэтому по просьбе "Спартака" они и отправлены в расположение клуба. У Уткина выявлено ОРВИ. По медицинским показаниям текущий сбор также пропускают Дмитрий Баринов и Андрей Лунёв.

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Напомним, сегодня, 13 ноября, в Новогорске начался тренировочный сбор национальной команды. А 20 ноября в Волгограде сборная проведёт товарищескую встречу с Кубой.

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РФС

Александра Вишнякова
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