Назван следующий соперник сборной России по футболу
Сборная России по футболу сыграет с Кубой в Волгограде 20 ноября
Российская сборная по футболу в ближайшем товарищеском матче сыграет с национальной командой Кубы. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), встреча пройдёт 20 ноября в Волгограде.
"Сборные команды России и Кубы сыграют товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года — "Волгоград-арена" — и начнётся в 19:30", — говорится в сообщении.
Отметим, что национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Напомним, в своей последней игре сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении (2:2). Матч состоялся 16 октября в Анталье. До этого подопечные Валерия Карпина победили Камерун.
Сайт РФС