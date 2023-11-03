Назван следующий соперник сборной России по футболу

Российская сборная по футболу в ближайшем товарищеском матче сыграет с национальной командой Кубы. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), встреча пройдёт 20 ноября в Волгограде.

"Сборные команды России и Кубы сыграют товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года — "Волгоград-арена" — и начнётся в 19:30", — говорится в сообщении.