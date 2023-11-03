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3 ноября, 13:33

Назван следующий соперник сборной России по футболу

Сборная России по футболу сыграет с Кубой в Волгограде 20 ноября

Российская сборная по футболу в ближайшем товарищеском матче сыграет с национальной командой Кубы. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), встреча пройдёт 20 ноября в Волгограде.

"Сборные команды России и Кубы сыграют товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года — "Волгоград-арена" — и начнётся в 19:30", — говорится в сообщении.

Отметим, что национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, в своей последней игре сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении (2:2). Матч состоялся 16 октября в Анталье. До этого подопечные Валерия Карпина победили Камерун.

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Сайт РФС

Наталья Исакова
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