Сборная России забила Кубе восемь безответных голов
Сборная России по футболу разгромила команду Кубы со счётом 8:0 в Волгограде
Российские футболисты радуются голу в ворота сборной Кубы. Обложка © РФС / Михаил Шапаев
Сборная России по футболу разгромила команду Кубы в товарищеском матче со счётом 8:0. Игра состоялась в Волгограде.
В первом тайме подопечные Валерия Карпина отличились трижды: Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30-я), Антон Миранчук (34-я). Ещё пять голов влетели в кубинские ворота во втором тайме — забивали Александр Сильянов (55-я), Александр Соболев (66-я), Данил Пруцев (68-я), Никита Кривцов (74-я), Андрей Мостовой (78-я).
Стоит отметить, что сборная России в рейтинге ФИФА занимает 39-е место, команда Кубы — 169-е.