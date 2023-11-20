Сборная России забила Кубе восемь безответных голов

Сборная России по футболу разгромила команду Кубы в товарищеском матче со счётом 8:0. Игра состоялась в Волгограде.

В первом тайме подопечные Валерия Карпина отличились трижды: Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30-я), Антон Миранчук (34-я). Ещё пять голов влетели в кубинские ворота во втором тайме — забивали Александр Сильянов (55-я), Александр Соболев (66-я), Данил Пруцев (68-я), Никита Кривцов (74-я), Андрей Мостовой (78-я).