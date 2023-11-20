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20 ноября, 18:30

Сборная России забила Кубе восемь безответных голов

Сборная России по футболу разгромила команду Кубы со счётом 8:0 в Волгограде

<p>Российские футболисты радуются голу в ворота сборной Кубы. Обложка © <a href="https://rfs.ru/news/219354" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РФС</a> / Михаил Шапаев</p>

Российские футболисты радуются голу в ворота сборной Кубы. Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Сборная России по футболу разгромила команду Кубы в товарищеском матче со счётом 8:0. Игра состоялась в Волгограде.

В первом тайме подопечные Валерия Карпина отличились трижды: Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30-я), Антон Миранчук (34-я). Ещё пять голов влетели в кубинские ворота во втором тайме — забивали Александр Сильянов (55-я), Александр Соболев (66-я), Данил Пруцев (68-я), Никита Кривцов (74-я), Андрей Мостовой (78-я).

Стоит отметить, что сборная России в рейтинге ФИФА занимает 39-е место, команда Кубы — 169-е.

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Напомним, в предыдущем матче сборная России сыграла вничью с командой Кении со счётом 2:2. После этого главный тренер Валерий Карпин подвергся критике.

Никита Никонов
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