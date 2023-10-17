Ловчев обратился к Карпину после матча Россия – Кения: Прекращай нас дурить

Легендарный футболист и тренер Евгений Ловчев поделился впечатлениями от вчерашней игры сборных России и Кении. И эти впечатления, как признался Ловчев, ужасные. Он обратился к наставнику российской национальной команды Валерию Карпину с призывом прекратить "дурить всех", выставляя раз за разом новый состав.

"Ужасные впечатления в целом от игры — ошибки, отсутствие цельной игры, спасение только на последней минуте. Скажу то, о чём говорил и перед матчем: надо определяться с составом, проверок различных вариантов было достаточно. Это главная команда страны, она не имеет права так играть, как с Кенией", — написал Ловчев в телеграм-канале.

Экс-футболист призвал заканчивать с бесконечными проверками и обкатками состава и уже показать какой-то результат. По его мнению, игра сборной "была не очень, а стала ещё хуже". Тем не менее Ловчев подчеркнул, что в национальную команду вызваны квалифицированные футболисты, которые могут стать сильнее за счёт стабильности состава и сыгранности. Но пока команды так и не появилось.

"Обращаюсь конкретно к Карпину: прекращай нас дурить, раз за разом ставя разный состав, все уже в курсе русских фамилий в РПЛ. Дошло уже до того, что приезжает Головин в сборную и говорит: "Я не всех по именам знаю". Это логично, потому что всё время меняется состав", — добавил он.