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2 декабря, 14:04

УЕФА не допустил сборную России до очередного турнира

УЕФА не допустил сборную России по футболу до жеребьёвки Лиги наций – 2024/2025

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Жеребьёвка состоится 8 февраля в Париже, в ней примут участие 54 сборные, в том числе команды Израиля, Украины и Белоруссии. Две последние будут проводить домашние матчи на нейтральных полях. Таким образом, свой ближайший матч под эгидой УЕФА сборная России сможет сыграть только в марте 2025 года, когда начнётся отборочный турнир к чемпионату мира – 2026. Решение об участии российской команды в мундиале пока не принято.

Ранее УЕФА не допустил РФ до участия в квалификационном турнире к чемпионату Европы, а также до прошедшего розыгрыша Лиги наций.

Назван возможный соперник сборной России по футболу в 2024 году

Назван возможный соперник сборной России по футболу в 2024 году

Тем временем в РФС думают над переходом в Азиатскую конфедерацию футбола. Решение будет принято в конце года.

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ТАСС / Елена Афонина

Никита Никонов
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