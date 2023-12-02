УЕФА не допустил сборную России до очередного турнира
УЕФА не допустил сборную России по футболу до жеребьёвки Лиги наций – 2024/2025
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Жеребьёвка состоится 8 февраля в Париже, в ней примут участие 54 сборные, в том числе команды Израиля, Украины и Белоруссии. Две последние будут проводить домашние матчи на нейтральных полях. Таким образом, свой ближайший матч под эгидой УЕФА сборная России сможет сыграть только в марте 2025 года, когда начнётся отборочный турнир к чемпионату мира – 2026. Решение об участии российской команды в мундиале пока не принято.
Ранее УЕФА не допустил РФ до участия в квалификационном турнире к чемпионату Европы, а также до прошедшего розыгрыша Лиги наций.
Тем временем в РФС думают над переходом в Азиатскую конфедерацию футбола. Решение будет принято в конце года.
ТАСС / Елена Афонина