УЕФА не допустил сборную России до очередного турнира

Жеребьёвка состоится 8 февраля в Париже, в ней примут участие 54 сборные, в том числе команды Израиля, Украины и Белоруссии. Две последние будут проводить домашние матчи на нейтральных полях. Таким образом, свой ближайший матч под эгидой УЕФА сборная России сможет сыграть только в марте 2025 года, когда начнётся отборочный турнир к чемпионату мира – 2026. Решение об участии российской команды в мундиале пока не принято.