УЕФА наказал сборную Украины из-за агрессивного поведения её фанатов

УЕФА наказал сборную Украины из-за агрессивных болельщиков. Неприемлемое поведение фанатов из Незалежной вынудило Союз европейских футбольных ассоциаций частично закрыть стадион, на котором команда проводит домашние матчи.

Поводом для ограничительных мер послужил матч украинских спортсменов со сборной Италии в рамках отбора на Евро-2024. В ходе встречи поклонники жёлто-синих позволяли себе расистские высказывания в адрес иностранных футболистов.

"За расистское поведение болельщиков оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро и распорядиться о частичном закрытии стадиона сборной Украины во время следующего матча под эгидой УЕФА в качестве принимающей стороны как минимум на 5 тысяч мест", — гласит заявление УЕФА.