Сборная Италии не дала Украине напрямую выйти на Евро-2024

Футболисты из Италии сыграли вничью с командой Украины со счётом 0:0 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, что позволило им выйти в финальную стадию соревнования.

Встреча группы С состоялась в понедельник, 20 ноября, на нейтральном поле, расположенном в немецком городе Леверкузен. В итоге обе команды набрали по 14 очков, однако действующие чемпионы Европы по дополнительным показателям заняли второе место в группе, а украинцы — третье. Теперь последним предстоит попробовать завоевать путёвку на первенство через плей-офф Лиги наций.