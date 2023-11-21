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21 ноября, 00:47

Сборная Италии не дала Украине напрямую выйти на Евро-2024

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Италией и не вышла напрямую на Евро

<p>Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Италией. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/uafukraine/status/1726702812321710197" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ukrainian Association of Football</a></p>

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Италией. Обложка © X / Ukrainian Association of Football

Футболисты из Италии сыграли вничью с командой Украины со счётом 0:0 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, что позволило им выйти в финальную стадию соревнования.

Встреча группы С состоялась в понедельник, 20 ноября, на нейтральном поле, расположенном в немецком городе Леверкузен. В итоге обе команды набрали по 14 очков, однако действующие чемпионы Европы по дополнительным показателям заняли второе место в группе, а украинцы — третье. Теперь последним предстоит попробовать завоевать путёвку на первенство через плей-офф Лиги наций.

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Ранее Лайф писал, что матч сборных Сербии и Болгарии в отборочном турнире Евро-2024 завершился вничью, благодаря чему сербская команда прошла в финальную часть соревнований. В числе других финалистов чемпионата — также сборные Нидерландов, Румынии и Швейцарии.

Алексей Соловьёв
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