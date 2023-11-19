Гол игрока "Спартака" Бабича принёс Сербии путёвку в финальную часть Евро-2024

Матч сборных Сербии и Болгарии в отборочном турнире Евро-2024 завершился вничью, благодаря чему сербская команда прошла в финальную часть соревнований. Завершающий этап турнира будет проводиться в Германии.

Матч прошёл в сербском городе Лесковац и закончился со счётом 2:2. У сербов авторами голов стали Милош Велькович (17-я минута) и Срджан Бабич (82-я). Для обоих это первые голы в составе национальной сборной. В болгарской команде отличились Георгий Русев (59-я) и Кирилл Десподов (69-я).

В другом матче группы G сборная Венгрии в домашней встрече обыграла команду Черногории со счётом 3:1 и, набрав 18 очков, заняла первое итоговое место. Вторыми стали сербы с 14 очками. Следом идут сборные Черногории (11), Литвы (6) и Болгарии (4).