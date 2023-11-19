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19 ноября, 00:33

Стали известны ещё три участника чемпионата Европы по футболу 2024 года

Сборные Нидерландов, Румынии и Швейцарии пополнили список участников Евро-2024

Футболисты ещё трёх сборных завоевали право представить свои страны в финале Евро-2024. На участие в чемпионате квалифицировались команды из Нидерландов, Швейцарии и Румынии, которые заняли первое или второе место в своих отборочных группах.

Голландцы заполучили путёвку после победы над сборной Ирландии со счётом 1:0. В результате команда Нидерландов оказалась на втором месте группы В, сразу после сборной Франции. Румынские же спортсмены обыграли Израиль и заняли первую строчку в группе I, а швейцарцы расположились следом за ними.

Суммарно на Евро-2024 уже квалифицировалось 16 сборных. Побороться за победу предстоит командам из Германии, Австрии, Англии, Венгрии, Бельгии, Франции, Словакии, Албании, Дании, Португалии, Шотландии, Нидерландов, Румынии, Швейцарии, Испании и Турции.

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Напомним, что сборная Израиля по решению УЕФА проводила домашние матчи в Венгрии. Игры пришлось перенести из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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Илья Пушкарев
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