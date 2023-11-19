Стали известны ещё три участника чемпионата Европы по футболу 2024 года

Футболисты ещё трёх сборных завоевали право представить свои страны в финале Евро-2024. На участие в чемпионате квалифицировались команды из Нидерландов, Швейцарии и Румынии, которые заняли первое или второе место в своих отборочных группах.

Голландцы заполучили путёвку после победы над сборной Ирландии со счётом 1:0. В результате команда Нидерландов оказалась на втором месте группы В, сразу после сборной Франции. Румынские же спортсмены обыграли Израиль и заняли первую строчку в группе I, а швейцарцы расположились следом за ними.