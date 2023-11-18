Автогол игрока сборной Армении привёл к ничьей с Уэльсом в отборе на Евро-2024 Сборная Армении сыграла вничью с командой Уэльса на отборочном матче Евро-2024 18 ноября, 17:16 ТАСС / EPA / MELIK BAGHDASARYAN

Сборная Армении и команда Уэльса не смогли выяснить, кто из них сильнее, завершив матч со счётом 1:1 в девятом туре отборочного турнира Евро-2024. Футболисты встретились на стадионе "Республиканский имени Вазгена Саркисяна" в Ереване.

Счёт в игре открыл на пятой минуте полузащитник армянской команды Лукас Селаррайян. Но уже на 45-й минуте Наир Тикнизян отправил мяч в свои ворота, тем самым автогол позволил Уэльсу сравнять счёт. Сейчас сборная Армении занимает четвёртую позицию в группе, набрав восемь очков. Валлийцы закрепились на втором месте с 11 баллами.

В заключительном туре квалификации армяне встретятся с хорватами 21 ноября, а игроки Уэльса в ту же дату выйдут на поле против турецкой команды, которая уже обеспечила себе выход на Евро.

Ранее сообщалось, что сборная Англии по футболу одержала волевую победу над командой Италии в матче восьмого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию турнира.

Авторы Татьяна Миссуми