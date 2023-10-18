Англичане пробились в финальную часть Евро-2024

Сборная Англии по футболу одержала волевую победу над командой из Италии в матче восьмого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию турнира.

Встреча группы С, завершившаяся счётом 3:1 в пользу хозяев, прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На 15-й минуте счёт открыл игрок гостей Джанлука Скамакка. В составе победителей забитыми мячами отметились капитан национальной команды Гарри Кейн (32-я минута, с пенальти, 77-я) и нападающий "Манчестер Юнайтеда" Маркус Рэшфорд (57). В итоге англичане набрали 16 очков после шести матчей и досрочно обеспечили себе первое место в группе.