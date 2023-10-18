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17 октября, 23:21

Англичане пробились в финальную часть Евро-2024

Сборная Англии по футболу обыграла Италию и досрочно отобралась на Евро-2024

<p>Сборная Англии по футболу. Обложка © Х / <a href="https://twitter.com/England/status/1714383447681077419/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">England</a></p>

Сборная Англии по футболу. Обложка © Х / England

Сборная Англии по футболу одержала волевую победу над командой из Италии в матче восьмого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию турнира.

Встреча группы С, завершившаяся счётом 3:1 в пользу хозяев, прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На 15-й минуте счёт открыл игрок гостей Джанлука Скамакка. В составе победителей забитыми мячами отметились капитан национальной команды Гарри Кейн (32-я минута, с пенальти, 77-я) и нападающий "Манчестер Юнайтеда" Маркус Рэшфорд (57). В итоге англичане набрали 16 очков после шести матчей и досрочно обеспечили себе первое место в группе.

Сборные Испании и Шотландии полетят на Евро-2024

Сборные Испании и Шотландии полетят на Евро-2024

Ранее Лайф писал, что дубль бывшего полузащитника московского ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова принёс сборной Казахстана победу над Финляндией в гостевом матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2024. Встреча двух команд, выступающих в группе Н, прошла 17 октября в Хельсинки.

Алексей Соловьёв
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