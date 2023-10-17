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17 октября, 20:01

Дубль Зайнутдинова помог Казахстану победить Финляндию в отборе Евро-2024

<p>Полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутднов. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/KFF_Team/status/1669859098290954242/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kazakhstan Football Federation</a></p>

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутднов. Обложка © X / Kazakhstan Football Federation

Дубль бывшего полузащитника московского ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова принёс сборной Казахстана победу над Финляндией в гостевом матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Встреча двух команд, выступающих в группе Н, прошла 17 октября в финской столице — Хельсинки. Матч завершился волевой победой казахов со счётом 2:1. На 28-й минуте счёт открыл финн Роберт Тейлор. На 77-й Зайнутдинов сравнял его, реализовав пенальти, а на 90-й вывел свою команду вперёд.

По итогам игры Казахстан набрал 15 очков и занял третье место в группе, а Финляндия с 12 очками оказалась на четвёртом. В следующих матчах, которые состоятся 17 ноября, казахи примут у себя дома команду Сан-Марино, а финны в этот день сыграют с футболистами из Северной Ирландии.

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Ранее Лайф писал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции, который должен был состояться 16 октября. Решение принято в связи со стрельбой в Брюсселе, в ходе которой погибли два шведских болельщика.

Алексей Соловьёв
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