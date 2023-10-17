Дубль Зайнутдинова помог Казахстану победить Финляндию в отборе Евро-2024

Дубль бывшего полузащитника московского ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова принёс сборной Казахстана победу над Финляндией в гостевом матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Встреча двух команд, выступающих в группе Н, прошла 17 октября в финской столице — Хельсинки. Матч завершился волевой победой казахов со счётом 2:1. На 28-й минуте счёт открыл финн Роберт Тейлор. На 77-й Зайнутдинов сравнял его, реализовав пенальти, а на 90-й вывел свою команду вперёд.

По итогам игры Казахстан набрал 15 очков и занял третье место в группе, а Финляндия с 12 очками оказалась на четвёртом. В следующих матчах, которые состоятся 17 ноября, казахи примут у себя дома команду Сан-Марино, а финны в этот день сыграют с футболистами из Северной Ирландии.