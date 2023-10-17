Дубль Зайнутдинова помог Казахстану победить Финляндию в отборе Евро-2024
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутднов. Обложка © X / Kazakhstan Football Federation
Дубль бывшего полузащитника московского ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова принёс сборной Казахстана победу над Финляндией в гостевом матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Встреча двух команд, выступающих в группе Н, прошла 17 октября в финской столице — Хельсинки. Матч завершился волевой победой казахов со счётом 2:1. На 28-й минуте счёт открыл финн Роберт Тейлор. На 77-й Зайнутдинов сравнял его, реализовав пенальти, а на 90-й вывел свою команду вперёд.
По итогам игры Казахстан набрал 15 очков и занял третье место в группе, а Финляндия с 12 очками оказалась на четвёртом. В следующих матчах, которые состоятся 17 ноября, казахи примут у себя дома команду Сан-Марино, а финны в этот день сыграют с футболистами из Северной Ирландии.
Ранее Лайф писал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции, который должен был состояться 16 октября. Решение принято в связи со стрельбой в Брюсселе, в ходе которой погибли два шведских болельщика.