Сборные Испании и Шотландии полетят на Евро-2024

Сборные Испании и Шотландии по футболу досрочно вышли в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, который состоится в Германии.

Это стало возможным после того, как испанцы обыграли команду из Норвегии на её поле в Осло. Во время встречи единственным взятием ворот отличились гости: на 49-й минуте гол забил Гави.

В результате первое место турнирной таблицы группы А с 15 очками заняли испанцы и досрочно вышли в финальную стадию Евро-2024. Благодаря поражению норвежцев, которые оказались на третьем месте с 10 очками, на турнир также досрочно с 15 очками полетит сборная Шотландии.

Стоит отметить, что на этом отборочные игры для испанцев и шотландцев не заканчиваются: 16 ноября первые на выезде сразятся со сборной Кипра, а команда из Шотландии примет 19 ноября норвежцев.