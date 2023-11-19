Франция забила Гибралтару 14 мячей и установила три рекорда в одном матче
Сборная Франции со счётом 14:0 разгромила команду Гибралтара в квалификации ЧЕ-2024. Обложка © X / Equipe de France
Франция разгромила Гибралтар в матче 9-го тура группы B квалификации чемпионата Европы – 2024. Встреча состоялась в субботу, 18 ноября, на стадионе "Альянц Ривьера" в Ницце и завершилась со счётом 14:0.
В этой игре подопечные Дидье Дешама установили сразу три рекорда: наибольшее количество забитых мячей в одном матче в отборочных турнирах на Евро (прежний рекорд — 13:0 с Сан-Марино), крупнейшая победа в истории сборной Франции (ранее — 10:0 с Азербайджаном) и крупнейшая победа в истории отборов на Евро (до этого тоже 13:0 с Сан-Марино).
Французы набрали 21 очко из 21 возможного в семи матчах и уже обеспечили себе участие в финальной стадии. Сборная Гибралтара находится на последнем — пятом — месте, не набрав ни одного очка.
А ранее Лайф писал, что сборная Армении сыграла вничью (1:1) с командой Уэльса на отборочном матче Евро-2024. Сейчас армяне занимают четвёртую позицию в группе, набрав восемь очков, валлийцы закрепились на втором месте с 11 баллами.