Франция забила Гибралтару 14 мячей и установила три рекорда в одном матче

Франция разгромила Гибралтар в матче 9-го тура группы B квалификации чемпионата Европы – 2024. Встреча состоялась в субботу, 18 ноября, на стадионе "Альянц Ривьера" в Ницце и завершилась со счётом 14:0.

В этой игре подопечные Дидье Дешама установили сразу три рекорда: наибольшее количество забитых мячей в одном матче в отборочных турнирах на Евро (прежний рекорд — 13:0 с Сан-Марино), крупнейшая победа в истории сборной Франции (ранее — 10:0 с Азербайджаном) и крупнейшая победа в истории отборов на Евро (до этого тоже 13:0 с Сан-Марино).

Французы набрали 21 очко из 21 возможного в семи матчах и уже обеспечили себе участие в финальной стадии. Сборная Гибралтара находится на последнем — пятом — месте, не набрав ни одного очка.