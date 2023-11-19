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18 ноября, 22:40

Франция забила Гибралтару 14 мячей и установила три рекорда в одном матче

<p>Сборная Франции со счётом 14:0 разгромила команду Гибралтара в квалификации ЧЕ-2024. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/equipedefrance/status/1725995554205819266/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Equipe de France</a></p>

Сборная Франции со счётом 14:0 разгромила команду Гибралтара в квалификации ЧЕ-2024. Обложка © X / Equipe de France

Франция разгромила Гибралтар в матче 9-го тура группы B квалификации чемпионата Европы – 2024. Встреча состоялась в субботу, 18 ноября, на стадионе "Альянц Ривьера" в Ницце и завершилась со счётом 14:0.

В этой игре подопечные Дидье Дешама установили сразу три рекорда: наибольшее количество забитых мячей в одном матче в отборочных турнирах на Евро (прежний рекорд — 13:0 с Сан-Марино), крупнейшая победа в истории сборной Франции (ранее — 10:0 с Азербайджаном) и крупнейшая победа в истории отборов на Евро (до этого тоже 13:0 с Сан-Марино).

Французы набрали 21 очко из 21 возможного в семи матчах и уже обеспечили себе участие в финальной стадии. Сборная Гибралтара находится на последнем — пятом — месте, не набрав ни одного очка.

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А ранее Лайф писал, что сборная Армении сыграла вничью (1:1) с командой Уэльса на отборочном матче Евро-2024. Сейчас армяне занимают четвёртую позицию в группе, набрав восемь очков, валлийцы закрепились на втором месте с 11 баллами.

Лариса Сафронова
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