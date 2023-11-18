Легенде "Аякса" запретили заниматься футболом из-за отправки женщинам дикпиков

Легенда нидерландского футбола Марк Овермарс временно лишился возможности заниматься спортивной деятельностью после отправки коллегам из числа женщин своих интимных фотографий. Об этом со ссылкой на вердикт местного Института спортивной юрисдикции (ISR) сообщил портал NOS.

По данным журналистов, 50-летний бывший футболист во время работы спортивным директором "Аякса" рассылал сотрудницам клуба снимки своего полового органа без их согласия. Как только скандал вскрылся, Овермарс был вынужден покинуть пост.