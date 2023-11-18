Легенде "Аякса" запретили заниматься футболом из-за отправки женщинам дикпиков
В Нидерландах отстранили от футбола Марка Овермарса за отправку интимных фото
Марк Овермарс. Обложка © ТАСС / Zuma / Panoramic
Легенда нидерландского футбола Марк Овермарс временно лишился возможности заниматься спортивной деятельностью после отправки коллегам из числа женщин своих интимных фотографий. Об этом со ссылкой на вердикт местного Института спортивной юрисдикции (ISR) сообщил портал NOS.
По данным журналистов, 50-летний бывший футболист во время работы спортивным директором "Аякса" рассылал сотрудницам клуба снимки своего полового органа без их согласия. Как только скандал вскрылся, Овермарс был вынужден покинуть пост.
По решению ISR ветеран национальной сборной отстранён от любой футбольной деятельности на два года. Впрочем, ограничения касаются лишь национальных турниров, а потому Овермарс может и дальше исполнять свои обязанности на посту спортдира бельгийского "Антверпена".
Чем-то похожая история недавно приключилась и с бывшим президентом Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом. ФИФА отстранила его на три года после скандала с поцелуем спортсменки в губы. Впрочем, сам экс-глава RFEF не признал свою вину, заявив, что поступил бы так и с мужчиной.