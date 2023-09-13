Рубиалес назвал безумием то, что спровоцировал поцелуй с футболисткой
Экс-глава RFEF Рубиалес заявил, что поцеловал бы футболиста так же, как и Эрмосо
Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, оставивший пост после скандала из-за поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо, не считает постыдным своё поведение.
В интервью журналисту Пирсу Моргану Рубиалес сообщил, что это был обоюдный спонтанный поступок, вызванный счастливыми эмоциями, так часто случается при получении наград. По его словам, поцелуй длился пару десятых секунды, но спровоцировал безумие, и теперь ему остаётся только защищать достоинство. Он также выразил мнение, что у испанцев подобные проявления чувств в порядке вещей, и заверил, что поцеловал бы так же и мужчину.
"Думаю, у людей испанского происхождения подобные контакты между мужчиной и женщиной вполне нормальны — это вопрос культуры", — добавил экс-глава испанской федерации футбола.
Напомним, всё случилось в момент награждения женской сборной Испании, одержавшей победу на чемпионате мира. Испытывая, очевидно, радостные эмоции, чиновник поцеловал в губы капитана команды Дженнифер Эрмосо. Очевидцы определили его действия как сексуальное насилие. Футболистки после случившегося объявили ему бойкот, ФИФА временно отстранила от должности президента RFEF, также в отношении него завели уголовное дело. Через некоторое время Рубиалес подал в отставку.
EPA / RODRIGO JIMENEZ / ТАСС