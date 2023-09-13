Рубиалес назвал безумием то, что спровоцировал поцелуй с футболисткой

В интервью журналисту Пирсу Моргану Рубиалес сообщил, что это был обоюдный спонтанный поступок, вызванный счастливыми эмоциями, так часто случается при получении наград. По его словам, поцелуй длился пару десятых секунды, но спровоцировал безумие, и теперь ему остаётся только защищать достоинство. Он также выразил мнение, что у испанцев подобные проявления чувств в порядке вещей, и заверил, что поцеловал бы так же и мужчину.