Пожилая мать главы Федерации футбола Испании забаррикадировалась в церкви и объявила голодовку

Мать президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, которого временно отстранили от должности из-за секс-скандала, заперлась в церкви и объявила голодовку. По данным агентства EFE, 69-летняя Анхелес Бехар требует прекратить "бесчеловечную и кровавую охоту" на её сына и даже готова ради этого умереть.