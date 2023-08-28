Пожилая мать главы Федерации футбола Испании забаррикадировалась в церкви и объявила голодовку
Мать главы RFEF Рубиалеса объявила голодовку после секс-скандала с его участием
Мать президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, которого временно отстранили от должности из-за секс-скандала, заперлась в церкви и объявила голодовку. По данным агентства EFE, 69-летняя Анхелес Бехар требует прекратить "бесчеловечную и кровавую охоту" на её сына и даже готова ради этого умереть.
Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы на церемонии награждения. Видео © Twitter / SportsPassionI1
В качестве затворничества женщина выбрала одну из церквей в городе Мотриле (провинция Гранада). Анхелес дождалась, пока священник закончит службу, выйдет на крыльцо храма, и тут же забаррикадировала двери.
Напомним, что скандал с Рубиалесом произошёл после награждения женской сборной страны после победы на чемпионате мира. Тогда чиновник на радостях поцеловал в губы капитана команды Дженнифер Эрмосо. Позже испанские футболистки объявили ему бойкот из-за секс-скандала, а прокуратура Мадрида завела в отношении Рубиалеса дело, поскольку его обвинили в сексуальном насилии и домогательствах.
ТАСС / AP / RFEF