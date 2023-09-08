Главу федерации футбола Испании, поцеловавшего спортсменку, будут судить за сексуальное насилие
Reuters: На президента федерации футбола Испании Рубиалеса возбудили дело
Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес. Обложка © ТАСС / AP / Manu Fernandez
В Испании инициировали возбуждение уголовного дела в отношении президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который был отстранён от должности после скандала из-за поцелуя со спортсменкой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную прокуратуру.
"Испанский прокурор подала жалобу в Высокий суд на отстранённого от должности президента федерации футбола Луиса Рубиалеса за сексуальное насилие и принуждение в связи с поцелуем в губы игрока Дженни Эрмосо", — говорится в материале.
Ранее капитан сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала заявление в прокуратуру. По данным испанского портала Relevo, Рубиалесу предъявлено обвинение в сексуальном насилии, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного срока от одного до четырёх лет.
Напомним, всё произошло после награждения женской сборной Испании, одержавшей победу на чемпионате мира. На радостях чиновник поцеловал в губы капитана команды Дженнифер Эрмосо. Причём многие увидели в его действиях сексуальное насилие. Футболистки уже объявили ему бойкот, а ФИФА временно отстранила от должности президента RFEF.