Главу федерации футбола Испании, поцеловавшего спортсменку, будут судить за сексуальное насилие

В Испании инициировали возбуждение уголовного дела в отношении президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который был отстранён от должности после скандала из-за поцелуя со спортсменкой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную прокуратуру.

"Испанский прокурор подала жалобу в Высокий суд на отстранённого от должности президента федерации футбола Луиса Рубиалеса за сексуальное насилие и принуждение в связи с поцелуем в губы игрока Дженни Эрмосо", — говорится в материале.