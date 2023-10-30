Расцеловавшего испанскую футболистку Рубиалеса отстранили от работы на три года
ФИФА отстранила Рубиалеса от футбольной деятельности на три года
Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отстранён на три года от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях, соответствующее решение принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.
"Рубиалес был уведомлен сегодня о решении дисциплинарного комитета ФИФА. Согласно соответствующим положениям дисциплинарного кодекса ФИФА, у него есть десять дней, чтобы запросить мотивированное решение, оно остаётся предметом возможной апелляции в апелляционном комитете ФИФА", — говорится в опубликованном сообщении.
Там подчеркнули, что федерация подтверждает свою полную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей, а также обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения.
Напомним, во время награждения женской сборной Испании, завоевавшей первенство на чемпионате мира, Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана команды Дженнифер Эрмосо. Публика расценила его действия как сексуальное насилие, футболистки объявили ему бойкот. А ФИФА временно отстранила от должности президента RFEF, также в отношении его завели уголовное дело. Через некоторое время Рубиалес подал в отставку, назвав поцелуй частью испанской культуры и отметив, что сделал бы то же самое с мужчиной.
ТАСС / AP / Manu Fernandez