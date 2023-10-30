Расцеловавшего испанскую футболистку Рубиалеса отстранили от работы на три года

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отстранён на три года от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях, соответствующее решение принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.

"Рубиалес был уведомлен сегодня о решении дисциплинарного комитета ФИФА. Согласно соответствующим положениям дисциплинарного кодекса ФИФА, у него есть десять дней, чтобы запросить мотивированное решение, оно остаётся предметом возможной апелляции в апелляционном комитете ФИФА", — говорится в опубликованном сообщении.