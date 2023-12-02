Александр Головин признан лучшим футболистом "Монако" третий раз подряд
Футболист "Монако" Александр Головин. Обложка © asmonaco.com
Российский полузащитник Александр Головин по итогам месяца третий раз подряд признан лучшим футболистом "Монако". Информация об этом опубликована на сайте клуба.
В ноябре спортсмен провёл за монегасков три игры, в которых отметился голом и результативной передачей. Всего в текущем сезоне чемпионата Франции он участвовал в 12 матчах, забил пять мячей и оформил две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила команду Кубы со счётом 8:0 в Волгограде. Один из мячей забил Александр Головин. Товарищеский матч попал в Книгу рекордов России как игра, в которой голами отличилось максимальное количество футболистов.