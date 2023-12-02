Регион

Уведомления отключены

1 декабря, 21:03

Александр Головин признан лучшим футболистом "Монако" третий раз подряд

<p>Футболист "Монако" Александр Головин. Обложка © <a href="https://www.asmonaco.com/wp-content/uploads/2023/11/ab1-9713.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">asmonaco.com</a></p>

Футболист "Монако" Александр Головин. Обложка © asmonaco.com

Российский полузащитник Александр Головин по итогам месяца третий раз подряд признан лучшим футболистом "Монако". Информация об этом опубликована на сайте клуба.

В ноябре спортсмен провёл за монегасков три игры, в которых отметился голом и результативной передачей. Всего в текущем сезоне чемпионата Франции он участвовал в 12 матчах, забил пять мячей и оформил две голевые передачи.

Назван возможный соперник сборной России по футболу в 2024 году

Назван возможный соперник сборной России по футболу в 2024 году

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила команду Кубы со счётом 8:0 в Волгограде. Один из мячей забил Александр Головин. Товарищеский матч попал в Книгу рекордов России как игра, в которой голами отличилось максимальное количество футболистов.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • ФК Монако
  • Александр Головин
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров