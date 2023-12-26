В Москве суд заочно арестовал журналистку Гессен по делу о фейках о ВС России

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистку Марию Гессен по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Гессен избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", — говорится в сообщении.

По статье о распространении фейков о ВС РФ ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В сентябре стало известно, что в отношении Гессен возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ из-за интервью журналисту Юрию Дудю*, которое вышло в прошлом году. В нём 56-летняя журналистка дискредитировала российских бойцов и комментировала события в Буче. В декабре МВД объявило её в розыск. Гессен, напомним, покинула Россию в 2013 году, на данный момент она проживает в США. С 2017 года является штатным автором издания The New Yorker.